Edificio Urbana aún no se puede habitar, este lunes fortalecerán las investigaciones con equipos técnicos

El mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Ángel Delgado, dio a conocer este domingo que el edificio Urbana , ubicado en Calle 54 de Obarrio, aún no puede ser habitado por los propietarios dado que aún se adelantan las investigaciones para determinar las causas de la fuerte explosión registrada el pasado martes 1 de noviembre.

“El edificio Urbana en estos momentos no se puede habitar ya que es el área donde se están llevando a cabo las investigaciones y mañana se fortalecerán con equipos técnicos adicionales que vendrán en compañía del Ministerio Público y del Cuerpo de Bomberos, así que en este momento no se puede habitar. Una vez terminen las investigaciones tendrá que entrar personal técnico, especialistas de Sinaproc y de otras instituciones, ingenieros y arquitectos, que en un momento dado valorarán en conjunto con la constructora la parte estructural, sin embargo, se siguen las investigaciones por ende no se puede habitar”, remarcó el mayor Delgado en RPC Radio.

Agregó que estas investigaciones podrían tomar algunos días más, con el objetivo de lograr establecer las causas del siniestro que dejó al menos 20 personas heridas y causó algún tipo de daño a cerca 20 edificios cercanos.

Por otro lado, el mayor Delgado indicó que los propietarios de los edificios adyacentes ya pudieron ingresar a sus apartamentos, tras evaluaciones realizadas por los especialistas.

“Los vecinos de los edificios adyacentes básicamente ya se ha ordenado el retorno seguro desde el día viernes, ya la mayoría de las personas que residen en los edificios adyacentes, previa revisión del Sistema Nacional de Protección Civil y otros especialistas, regresaron a sus edificios a la normalidad”, expresó.

Cabe mencionar que el procurador General de la Nación, Javier Caraballo, señaló que están a la espera de que en la semana del 7 de noviembre los primeros peritos especializados determinen la causa de la explosión y agregó que solicitaron auxilio a algunas entidades públicas para que les ayuden en los peritajes necesarios; entre estas está la Universidad Tecnológica de Panamá a la que solicitaron un análisis preliminar sobre la explosión registrada en el edificio Urbana.

Con colaboración de Rafael Antonio Ruíz, periodista de RPC Radio.