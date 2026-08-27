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El derecho que se regatea, la realidad de los adultos mayores en Panamá

La lucha por las oportunidades laborales y beneficios que reciben los adultos mayores en Panamá, ha creado una cultura de discriminación contra este grupo de la población, en la que incluso se plantea que deben abandonar sus puestos de trabajo para darle paso a las nuevas generaciones, sin atender el problema real que enfrenta la sociedad.En un reportaje especial, Hugo Famanía verifica cómo funciona "El derecho que se regatea".