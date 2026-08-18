32 adultos mayores reciben certificados tras culminar cursos del INADEH

Un total de 32 adultos mayores de la Casa de los Buenos Días Papa Francisco culminaron satisfactoriamente cursos de capacitación impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) , como parte de una iniciativa desarrollada junto al Despacho de la Primera Dama.

Los participantes completaron su proceso formativo y recibieron sus certificados durante una actividad que busca promover el aprendizaje, el desarrollo de nuevas habilidades y la participación activa de las personas mayores.

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Adultos mayores reciben nuevas oportunidades de aprendizaje

La capacitación forma parte del trabajo conjunto entre el INADEH y el Despacho de la Primera Dama para ofrecer a los adultos mayores espacios de formación y convivencia.

La iniciativa busca demostrar que el aprendizaje puede continuar durante todas las etapas de la vida y que las personas mayores también pueden adquirir nuevas herramientas y desarrollar habilidades.

Inauguran nuevos espacios en la Casa de los Buenos Días

Durante la jornada también fueron inaugurados un Salón de Belleza y una Sala Neurosensorial en la Casa de los Buenos Días Papa Francisco. Estos nuevos espacios están destinados a fortalecer el bienestar, la atención y la calidad de vida de los adultos mayores que participan en este proyecto.

La Casa de los Buenos Días Papa Francisco, iniciativa del Despacho de la Primera Dama, funciona como un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia para las personas mayores.

En este proyecto, el INADEH aporta su experiencia y capacidad institucional para desarrollar programas de capacitación dirigidos a los participantes.

INADEH y Primera Dama fortalecen alianza

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan ampliar las oportunidades de formación y bienestar para los adultos mayores. La alianza destaca la importancia de mantener espacios donde las personas mayores puedan aprender, compartir y desarrollar nuevas habilidades, bajo la premisa de que la formación no tiene edad.