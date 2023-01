Elecciones Generales: ¿Quiénes pueden votar?

El Tribunal Electoral (TE) tiene la obligación de facilitar la expedición de cédulas de identidad personal y de incluir a los ciudadanos en el Registro Electoral en el caso que el individuo realice algún cambio de residencia debe ser declarado ante la entidad para realizar los cambios en el registro.

image.png Realizar el cambio de residencia era importante para las votaciones durante las elecciones generales 2024 @TElectoral

Según la entidad a través de su plataforma señala que los ciudadanos podrán verificar su centro de votación y su actualización en el Padrón Electoral accediendo a la página web www.verificate.te.gob.pa

Cambio de residencia para ejercer el voto

Aquellos ciudadanos que por algún motivo tuvieron que moverse hacia otro lugar dentro del territorio panameño, debieron realizar el cambio de residencia necesario para ejercer el voto durante las elecciones generales del 2024, para ello, el TE, realizó una jornada especial que vencía el pasado 6 de enero del presente año.

Este trámite es necesario para actualizar la información del Padrón Electoral Preliminar y facilitar que los ciudadanos puedan votar cerca del lugar donde residen.

Voto 2024: ¿Qué pasa si no logré hacer el cambio de residencia?

De no realizar el cambio de residencia a tiempo, la persona no aparecerá en el padrón electoral del corregimiento donde actualmente reside por lo tanto no podrá votar en dicha zona.

El Tribunal explica que durante las próximas votaciones del año 2024, tendrá que que dirigirse a su antiguo corregimiento para poder realizar el sufragio. El haber realizado el cambio de residencia le da el beneficio de desplazarse a su localidad más cercana para poder votar.