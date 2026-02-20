Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 09:41

Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para campamento dirigido a estudiantes panameños

La embajada detalló que los costos de participación, viáticos, alimentación y transporte serán cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos.

Ana Canto
Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que mantiene abierta una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en participar en el National Youth Science Camp, un programa educativo al aire libre que permite conocer a jóvenes de distintos países con interés en la ciencia y desarrollar habilidades científicas prácticas.

La convocatoria para las postulaciones estará abierta hasta el domingo 15 de marzo. Los interesados pueden aplicar a través del siguiente enlace: https://www.nysacademy.org/programs/nyscamp/2024-nyscamp/

