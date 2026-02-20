Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para campamento dirigido a estudiantes panameños

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que mantiene abierta una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en participar en el National Youth Science Camp, un programa educativo al aire libre que permite conocer a jóvenes de distintos países con interés en la ciencia y desarrollar habilidades científicas prácticas.
La convocatoria para las postulaciones estará abierta hasta el domingo 15 de marzo. Los interesados pueden aplicar a través del siguiente enlace: https://www.nysacademy.org/programs/nyscamp/2024-nyscamp/