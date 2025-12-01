Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 08:16

Embajador de EE.UU. elogia la gestión del presidente Mulino

El embajador Kevin Cabrera afirmó que Mulino “está haciendo muy buen trabajo” y podría ser uno de los mejores presidentes de la última década en Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, expresó este sábado una valoración positiva sobre la administración del presidente José Raúl Mulino, señalando que, a su juicio, el mandatario ha demostrado resultados significativos en pocos meses de gestión.

“Yo pienso que el presidente Mulino está haciendo muy buen trabajo para Panamá y quizás ha sido uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos diez años”, afirmó Cabrera al referirse a las críticas surgidas recientemente contra la gestión del Gobierno. “Yo pienso que el presidente Mulino está haciendo muy buen trabajo para Panamá y quizás ha sido uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos diez años”, afirmó Cabrera al referirse a las críticas surgidas recientemente contra la gestión del Gobierno.

El diplomático destacó que Panamá ha mostrado avances en áreas estratégicas para la relación bilateral, incluyendo economía, seguridad, cooperación regional y temas migratorios. También reiteró que Estados Unidos mantiene una comunicación abierta y constante con la administración panameña.

Las declaraciones del embajador se dan en un contexto de debate público sobre el rumbo del país y ocurren mientras el Gobierno impulsa diversas reformas y proyectos enfocados en infraestructura, inversión y estabilidad fiscal.

Cabrera subrayó que su país continuará apoyando iniciativas que fortalezcan las instituciones y el desarrollo sostenible en Panamá.

