Embajador de EE.UU. elogia la gestión del presidente Mulino

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, expresó este sábado una valoración positiva sobre la administración del presidente José Raúl Mulino, señalando que, a su juicio, el mandatario ha demostrado resultados significativos en pocos meses de gestión.
Embajador de EE. UU. destaca la gestión del presidente Mulino
El diplomático destacó que Panamá ha mostrado avances en áreas estratégicas para la relación bilateral, incluyendo economía, seguridad, cooperación regional y temas migratorios. También reiteró que Estados Unidos mantiene una comunicación abierta y constante con la administración panameña.
Las declaraciones del embajador se dan en un contexto de debate público sobre el rumbo del país y ocurren mientras el Gobierno impulsa diversas reformas y proyectos enfocados en infraestructura, inversión y estabilidad fiscal.
Cabrera subrayó que su país continuará apoyando iniciativas que fortalezcan las instituciones y el desarrollo sostenible en Panamá.