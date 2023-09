En Colón, candidato independiente recibe amenzas de muerte

Bethel Malca, candidata a la vice alcaldía, indicó que “el día domingo me encontraba en mi casa y aproximadamente a las nueve de la mañana recibo unos chats donde me decían que sino me bajaba de la candidatura como vicealcalde del ingeniero Diógenes Galván ellos iban a atentar con mi vida”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1704513243572490750&partner=&hide_thread=false VÍDEO| Candidatos por libre postulación de Colón denuncian amenazas https://t.co/VIh8nYqYJE pic.twitter.com/QN9se22G2a — Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2023

Presentan denuncia por amenazas sin tomarlo como delito

“Fuimos al Ministerio Público de Colón, no lo tomaron como delito … pero si me hicieron un reporte y dejamos establecido todo lo que había pasado, las llamadas que habíamos recibido”, manifestó Bethel Malca. “Fuimos al Ministerio Público de Colón, no lo tomaron como delito … pero si me hicieron un reporte y dejamos establecido todo lo que había pasado, las llamadas que habíamos recibido”, manifestó Bethel Malca.

El candidato a la alcaldía de Colón Diógenes Galván, denuncia que “mandaron a invadir el apartamento de mi asistente, entraron personas del mal vivir, se puso la denuncia en Juez de Paz y al sol de hoy eso tiene más de cuatro meses y no han sacado a las personas”.

Durante el pasado martes 19 de septiembre, en la Costa Atlántica, la Cámara de Comercio presentó un plan de rescate por Colón, y más recursos para terminar obras como el Hospital Manuel Amador Guerrero y el aeropuerto, son parte de las propuestas de candidatos presidenciales que hoy visitaron la provincia.