En el cruce de Horconcitos, moradores protestan por el mal estado de las calles.

Adicionalmente, se mencionan que exigen mejores condiciones de los servicios públicos, debido a que en el poblado de Soloy, no cuentan con agua potable y luz eléctrica.

La calle que se dirige hacía Soloy desde Horconcitos, por más de 40 años no se le ha dado el mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas, según las personas que forman parte de la manifestación a orillas de calle. No obstante, no descartan realizar una paralización en la carretera principal.

Anteriormente, se habían llevado a cabo peticiones en el mismo lugar de una sede universitaria.

Unidades de la Policía Nacional se mantienen en el lugar.

Información en desarrollo...