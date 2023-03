En Panamá, cada 15 horas sucede un homicidio

El Periodista Jean Marcel Chery indica que existe un tema que no se quiere reconocer a nivel social, que es la penetración del crimen organizado en la política y asegura que mientras no se reconozca que Panamá tiene un grave problema en materia de combate al crimen, no vamos a mejorar, y hemos identificado por lo menos de seis a ocho variables que afectan la seguridad en Panamá

Deserción escolar un factor más

Las cifras de deserción escolar son más alarmantes que las de criminalidad, a juicio de Jean Marcel Chery, quien a su vez señaló que dos de cada tres jóvenes que se matriculan en séptimo grado no terminan la escuela, y son candidatos a terminar en una pandilla.

Buscar culpables no llega a la solución, a consideración del periodista en el tema es que "si seguimos diciendo que es un problema entre pandillas, como si esa vida no valiera, que es falso, porque cada vez vemos más gente inocente atrapada en estos casos".