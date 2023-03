Enrique Lau no piensa renunciar como director de la CSS

Luego de solicitudes, denuncias y posibles destituciones en la Caja de Seguro Social (CSS) por el robo de 19 mil fentanilo y los rumores de que el director de la entidad pudiese ser destituido, Enrique Lau, salió al paso de las críticas asegurando que no piensa renunciar como director de la CSS. "Los bochinches no me hacen temblar, hay gente que no quiere que esté aquí" así lo aseguró en entrevista exclusiva a Telemetro Reporta.