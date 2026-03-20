Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 08:03

Entran en vigor nuevos precios de la gasolina mientras ACODECO sanciona a una gasolinera

Los nuevos precios de la gasolina en Panamá entraron en vigor este viernes 20 de marzo, con incrementos de hasta 30 centavos por litro aproximadamente.

ACODECO sanciona a una gasolinera.

ACODECO sanciona a una gasolinera.

Ana Canto
Por Ana Canto

El nuevo aumento en el precio de la gasolina comenzó a regir este viernes en Panamá, lo que provocó que miles de conductores acudieran masivamente a las estaciones de servicio durante la jornada de ayer para abastecerse a un costo menor.

En este contexto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) sancionó a una estación de combustible en Santa Elena. La entidad detectó que el establecimiento incurría en acaparamiento, al suspender injustificadamente el despacho de gasolina de 95 octanos.

Tras la inspección, se obligó al administrador de la estación a restablecer el servicio de forma inmediata para los consumidores.

Precios de la gasolina en Panamá

Según el informe oficial, los precios de los combustibles presentan un incremento significativo a partir de esta fecha. La gasolina de 95 octanos subirá 20 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 18 centavos.

Por su parte, el diésel bajo en azufre experimentará el mayor ajuste con un alza de 30 centavos por litro. Estos precios máximos de venta se mantendrán vigentes en todo el país hasta el próximo 3 de abril de 2026.

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.144
  • 91 octanos: 1.065
  • Diésel: 1.210

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.147
  • 91 octanos: 1.067
  • Diésel: 1.213

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.152
  • 91 octanos: 1.073
  • Diésel: 1.218

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.160
  • 91 octanos: 1.080
  • Diésel: 1.226

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.168
  • 91 octanos: 1.088
  • Diésel: 1.234

Volcán

  • 95 octanos: 1.170
  • 91 octanos: 1.091
  • Diésel: 1.236

Changuinola

  • 95 octanos: 1.194
  • 91 octanos: 1.115
  • Diésel: 1.260
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