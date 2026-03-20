Entran en vigor nuevos precios de la gasolina mientras ACODECO sanciona a una gasolinera

El nuevo aumento en el precio de la gasolina comenzó a regir este viernes en Panamá, lo que provocó que miles de conductores acudieran masivamente a las estaciones de servicio durante la jornada de ayer para abastecerse a un costo menor.
Tras la inspección, se obligó al administrador de la estación a restablecer el servicio de forma inmediata para los consumidores.
Precios de la gasolina en Panamá
Según el informe oficial, los precios de los combustibles presentan un incremento significativo a partir de esta fecha. La gasolina de 95 octanos subirá 20 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 18 centavos.
Por su parte, el diésel bajo en azufre experimentará el mayor ajuste con un alza de 30 centavos por litro. Estos precios máximos de venta se mantendrán vigentes en todo el país hasta el próximo 3 de abril de 2026.
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.144
- 91 octanos: 1.065
- Diésel: 1.210
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.147
- 91 octanos: 1.067
- Diésel: 1.213
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.152
- 91 octanos: 1.073
- Diésel: 1.218
Las Tablas
- 95 octanos: 1.160
- 91 octanos: 1.080
- Diésel: 1.226
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.168
- 91 octanos: 1.088
- Diésel: 1.234
Volcán
- 95 octanos: 1.170
- 91 octanos: 1.091
- Diésel: 1.236
Changuinola
- 95 octanos: 1.194
- 91 octanos: 1.115
- Diésel: 1.260