Entran en vigor nuevos precios de la gasolina mientras ACODECO sanciona a una gasolinera

El nuevo aumento en el precio de la gasolina comenzó a regir este viernes en Panamá, lo que provocó que miles de conductores acudieran masivamente a las estaciones de servicio durante la jornada de ayer para abastecerse a un costo menor.

En este contexto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) sancionó a una estación de combustible en Santa Elena. La entidad detectó que el establecimiento incurría en acaparamiento, al suspender injustificadamente el despacho de gasolina de 95 octanos.

Tras la inspección, se obligó al administrador de la estación a restablecer el servicio de forma inmediata para los consumidores.

Precios de la gasolina en Panamá

Según el informe oficial, los precios de los combustibles presentan un incremento significativo a partir de esta fecha. La gasolina de 95 octanos subirá 20 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 18 centavos.

Por su parte, el diésel bajo en azufre experimentará el mayor ajuste con un alza de 30 centavos por litro. Estos precios máximos de venta se mantendrán vigentes en todo el país hasta el próximo 3 de abril de 2026.

Panamá y Colón

95 octanos: 1.144

91 octanos: 1.065

Diésel: 1.210

Arraiján y La Chorrera

95 octanos: 1.147

91 octanos: 1.067

Diésel: 1.213

Penonomé, Aguadulce y Divisa

95 octanos: 1.152

91 octanos: 1.073

Diésel: 1.218

Las Tablas

95 octanos: 1.160

91 octanos: 1.080

Diésel: 1.226

Boquete y frontera

95 octanos: 1.168

91 octanos: 1.088

Diésel: 1.234

Volcán

95 octanos: 1.170

91 octanos: 1.091

Diésel: 1.236

Changuinola

95 octanos: 1.194

91 octanos: 1.115

Diésel: 1.260