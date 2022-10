Erika Mouynes renunció al cargo de Canciller, dice asesor presidencial

Mezquita dice que es política de Estado no comunicar razones de renuncia de ministros

De acuerdo con Mezquita, es política de Estado y de comunicación no informar las razones de renuncia de los ministros.

"En el presente Gobierno han renunciado once ministros de Estado, y ha sido política de Estado y de comunicación, al igual que en muchos países del mundo no informar las razones de dichas renuncias, aquí no se informa nunca por qué se renuncia, ni aquí ni en ningún país de mundo", insistió el asesor del Gobierno.

Además, explicó que nombrar y separar de sus cargos a los ministros de Estado es una atribución constitucional del Presidente.

Algunas versiones atribuyen la salida de Mouynes a la reciente elección del nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para la cual Panamá postuló al doctor Camilo Alleyne.

"Yo no puedo asegurar que tuvo que ver con la nueva elección del director de la OPS, lo que puedo asegurar es que el Gobierno no tiene como política comunicar las razones por las cuales el ministro se retira o renuncia", manifestó al respecto.

En reemplazo de Erika Mouynes fue designada Janaina Tewaney, quien fungía como ministra de Gobierno.