"Es la oportunidad de sentarnos y construir la memoria histórica de este país", Balbina Herrera

"Si algo tú tienes que recriminarnos a un grupo que participó en toda esa jornada de finales del 87, es que creyó en un proyecto, no estábamos allí porque nadie nos estuvieran pagando... es que genuinamente se creyó que había un proceso de liberación nacional", señaló Herrera.

Sin embargo, Herrera señala que durante la invasión ella no estaba en el país, ya que se encontraba en la Universidad de Quito, Ecuador, preparando los actos para el 9 de enero.

Finalmente la política llamó a la unidad para sentarse y hacer diálogo con el respeto de todas las partes para construir la memoria de este país.

"Esta realidad que nosotros sentimos, también hay otro grupo de jóvenes que tenían otra posición, entonces tenemos que sentarnos como aquí y decir mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que pasó según tu punto de vista y luego llegar a una gran conclusión porque los hechos no tienen una sola verdad, cada quien que vivió los hechos lo vivió de manera distinta", señaló Herrera.

La exalcaldesa de San Miguelito destacó que el reconocimiento del 20 de Diciembre como un "Día de Duelo Nacional", es el primer paso para establecer la memoria histórica del país y un llamado de atención a todas las partes para que se deje de tener una memoria selectiva sobre los hechos que ocurrieron durante esos días.

"El hecho de no haber nacido antes del 68 o siendo niña antes del 68 no me obliga a mi que yo no conozca la historia de este país, entonces eso es lo que nosotros necesitamos retomar, que esto se incluya en el contenido escolar que los padres de familia no tengamos esa memoria selectiva, porque ¿qué ha pasado con la invasión?, la gente tiene memoria selectiva, la gente quiere hablar de los Tratados Torrijos Carter lo dejamos hasta allí, queremos hablar de la ampliación del Canal, pero este tramo de los finales de los ochenta nadie quere hablar sobre eso, entonces eso no es correcto", indicó Herrera sobre la falta de contenido escolar sobre la invasión a Panamá.