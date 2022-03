Especialistas del HST: Cambios en la Ley de Patronatos llevarían la politiquería a la administración de los hospitales

Preocupa a especialistas del HST cambios propuestos en la Ley de patronato TReporta

"En febrero de 2021 comienza a darse las discusiones de un proyecto de ley que modifica la ley de patronatos, lo interesante de estos es que de febrero de 2021 a ahora que aprueban en tercer debate la semana pasada de marzo no se consulta a ninguno de los patronatos y se hace una ley que está aprobada en tercer debate y que espera la ratificación o no del presidente de la República en la cual cambian por completo las reglas del juego y los patronos que hasta ahora formaban parte de los clubes cívicos, ya dejan de serlo como tal y ahora son cuatro representantes de organizaciones cívicas muy en el aire y nos agregan, lo que nosotros consideramos que ha sido un gran camarón en este momento es que hay un representante del Ministro de Salud, un representante de la región Salud y de la Caja de Seguro Social, esto no existía en la ley, solamente había cuatro clubes cívicos y el ministro", explicó Penna sobre este proyecto de ley.