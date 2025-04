Estados Unidos advierte que no permitirá que China amenace la operación del Canal de Panamá

"Hoy el Canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas. Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni ningún otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del canal", afirmó Hegseth en un discurso desde una base naval a la entrada de la vía interoceánica.

Aunque Estados Unidos transfirió el control del canal a Panamá en 1999, Trump ha advertido que podría retomar su control —incluso mediante el uso de la fuerza—, argumentando que China ejerce una influencia preocupante en la zona.

"Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro", enfatizó el jefe del Pentágono, quien en horas de la mañana sostuvo una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino. "Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro", enfatizó el jefe del Pentágono, quien en horas de la mañana sostuvo una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino.

Secretario de Defensa de Estados Unidos habla sobre presencia China en el Canal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1909652801791152374&partner=&hide_thread=false El secretario de Defensa de Estados Unidos, @PeteHegseth, insiste en que el Canal de Panamá enfrenta algunas amenazas, pero en las últimas semanas se han hecho grandes esfuerzos por garantizar la seguridad y operatividad del Canal, se va a rescatar de "la influencia china". pic.twitter.com/TXMoWAVlEF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 8, 2025

Hegseth también denunció que "empresas chinas siguen teniendo control sobre infraestructura crítica en la zona del canal", lo que, a su juicio, "le da a China la posibilidad de realizar actividades de vigilancia" y pone en riesgo la seguridad de Panamá y de Estados Unidos.

La visita de Hegseth se da poco después de la realizada en febrero por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien pidió al gobierno panameño reducir la influencia china en el país.

Washington considera una amenaza que la empresa Hutchison Holdings, de Hong Kong, opere dos puertos en ambos extremos del canal, por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

Incumplimiento en contrato con PPC

En paralelo, el lunes, la Contraloría General de Panamá denunció incumplimientos contractuales por parte de la subsidiaria de Hutchison Holdings en la operación de los puertos de Balboa, lo que ha incrementado la tensión sobre el tema.

En respuesta a las recientes declaraciones y a la presencia de altos funcionarios estadounidenses, algunos sectores locales han comenzado a manifestarse bajo consignas como: "Trump, saca tus manos de Panamá".

FUENTE: AFP