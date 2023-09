Estos son los cambios de Migración en Panamá que todo extranjero debe conocer

La directora del Servicio Nacional de Migración , Samira Gozaine, ha dejado claro que las medidas operativas que se adoptarán desde el 2 de octubre en los aeropuertos van dirigidas a migrantes irregulares o víctimas del crimen organizado, y no afectarán a los turistas, ni a los inversionistas.

Las declaraciones de la directora se dan, luego que el pasado viernes, los estamentos de seguridad anunciaran reducción del periodo de turismo en Panamá, como una medida migratoria que implementará el Gobierno panameño ante el aumento de la migración irregular.

Motivos para restringir el periodo de un turista en Panamá

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1701253011581157846&partner=&hide_thread=false VÍDEO| Directora de Migración explica las nuevas medidas migratorias https://t.co/R662nSJ1UW pic.twitter.com/JqwcvtxtXd — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2023

La directora del Servicio Nacional de Migración, pone como ejemplo que “un turista, llega y le preguntas qué lugares de Panamá va a visitar y dice no sé, ya tienes un elemento que va a ayudar a determinar, en qué lugar te vas a quedar y dice no sé, significa que están expensas a alguien que los va a recoger, los lleva a un hotel y los pasa a la frontera”.

“Mucha gente no necesita visa para entrar a Panamá, entran, trabajan, no se regularizan, no pagan impuesto y salen para evitar la multa, a ese tipo de persona se le va a reducir el tiempo de estadía, te quieres quedar en Panamá, solo puedes hacerlo 15 días”, explicó.

Las unidades pueden solicitar a quienes ingresen al país ya sea en el aeropuerto, puerto y puestos fronterizos, su solvencia económica.

Perfiladores podrán impedir la entrada

De hecho, la directora Gozaine, destacó que “ni siquiera se le dejará entrar al inicio, si los perfiladores identifican que es un migrante irregular se le rechaza inmediatamente, o que está siendo víctima de tráfico”.

"No es una nacionalidad ni siquiera, es para un tipo de persona que ya nosotros hemos identificado en el aeropuerto, según el comportamiento, ese tipo de persona que está tratando de utilizar nuestro aeropuerto para seguir hacia el norte", destacó la directora Gozaine. "No es una nacionalidad ni siquiera, es para un tipo de persona que ya nosotros hemos identificado en el aeropuerto, según el comportamiento, ese tipo de persona que está tratando de utilizar nuestro aeropuerto para seguir hacia el norte", destacó la directora Gozaine.

Samira Gozaine, directora de Migración, “estas medidas operativas que se van a tomar en los aeropuertos son para aquellas personas que ingresan por los puestos de control formales, pero son para aquellos migrantes irregulares, no afectan a turistas, ni inversionistas”.