Estos son los sectores con mayor intención de contratación para el primer trimestre de 2026.

La agencia ManpowerGroup presentó los sectores que anticipan óptimas expectativas de contratación de personal para el primer trimestre de 2026, según los resultados de su Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS). El estudio, que recopiló las respuestas de más de 200 empleadores a nivel nacional, refleja una tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente de 17 %.

Entre los sectores con mejores perspectivas destaca Hospitalidad, con una expectativa de empleo del 37 %, seguido por Servicios Públicos y Recursos Naturales con 35 %, y Comercio y Logística con 27 %.

expectativasempleadores2026manpowergroup las organizaciones con 1,000 a 4,900 empleados muestran las expectativas más optimistas, con un 44 %. ManpowerGroup2025

En contraste, sectores como Información (9 %), Sector Público, Salud y Servicios Sociales (9 %) y Manufactura (3 %) reportaron expectativas por debajo del promedio nacional.

En cuanto al tamaño de las empresas, las organizaciones con 1,000 a 4,900 empleados muestran las expectativas más optimistas, con un 44 %. Por su parte, las empresas con menos de 10 empleados registraron el índice más bajo, con -11 %.

La encuesta también reveló que los empleadores de la región Metro Norte del país (provincia de Colón), reportan las menores expectativas de contratación para el próximo trimestre.

A nivel regional, los empleadores de América Central, del Norte y del Sur proyectan una expectativa de empleo del 26 % para los primeros tres meses de 2026.

