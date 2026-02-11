Estudiantes de Medicina alertan que atrasos en pagos del IFARHU ponen en riesgo sus estudios

Estudiantes panameños beneficiarios de programas de financiamiento del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) denunciaron atrasos en los pagos correspondientes a sus estudios universitarios, situación que —según indicaron— ha generado incertidumbre en su proceso académico.

Uno de los afectados es Edwin Vanega, estudiante de Medicina, quien aseguró que los compromisos económicos dejaron de cumplirse desde el año 2024.

"Hasta el 2024 el IFARHU estaba cumpliendo, pero un poco retardado, pero a partir del 2024 que entró el inconveniente con los auxilios económicos dejaron de pagar", manifestó Vanega.

Atrasos en pagos del IFARHU: estudiantes de Medicina denuncian riesgo para sus estudios

El estudiante explicó que el contrato del programa establece responsabilidades estrictas para los beneficiarios, incluyendo la entrega de informes detallados sobre el uso de los fondos y el mantenimiento de un alto rendimiento académico.

"El programa empezó en el 2018, hicimos un proceso arduo, donde hicimos exámenes de admisión, con un promedio básico de 4.5, y un curso de 6 meses en la universidad, y las mejores notas entraron al programa de medicina", Edwin Vanega, estudiante de Medicina.

“En el 2020 el IFARHU nos hace un pago a la universidad y uno hacia nuestras personas, pero los pagos no se han hecho como establece el contrato y nosotros debemos presentar un informe de cada centavo y nuestras notas, no nos podemos quedar en ninguna materia”, agregó.

Programa inició con procesos de selección rigurosos

Vanega detalló que el programa de formación médica comenzó en 2018 y que los aspirantes debieron pasar por un exigente proceso de selección.

"El programa empezó en el 2018, hicimos un proceso arduo, donde hicimos exámenes de admisión, con un promedio básico de 4.5, y un curso de seis meses en la universidad, y las mejores notas entraron al programa de medicina", explicó.

Preocupación por continuidad académica

Los estudiantes señalan que los atrasos en los pagos podrían afectar su permanencia en las universidades, especialmente en carreras como Medicina, donde los costos de matrícula, materiales y prácticas clínicas suelen ser elevados.

Hasta el momento, el IFARHU no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos señalamientos ni sobre posibles fechas de regularización de los desembolsos.