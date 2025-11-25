Panamá Nacionales -

Explican que directora del ITSE fue enviada de vacaciones ante auditoría de la Contraloría

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y miembro del Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Gabriel Diez, explicó que no han solicitado la renuncia de la directora de este instituto, Milena Gómez, sino que fue enviada de vacaciones ante una auditoría que fue solicitada por la Contraloría General de la República.