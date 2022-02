Expresidente Varela niega haber participado en reunión para compra de Pegasus

Una investigación del diario estadounidense The New York Times, titulada The Battle for the World´s Most Powerful Cyberweapon, reveló detalles de la compra del sistema Pegasus durante la administración del expresidente Martinelli.

Según The New York Times, Martinelli negoció con Israel el acceso al software Pegasus a cambio de respaldo a los intereses israelíes.

“Panamá fue uno de los únicos seis países que en la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó a Israel al votar contra una resolución para mantener el Informe Goldstone, sobre sobre crímenes de guerra cometidos entre el 2008 y 2009, en la agenda internacional”, reseña el medio estadounidense, destacando que una semana después de este voto, Martinelli aterrizó en Tel Aviv.

Durante su viaje a Israel Martinelli sostuvo una reunión privada con el exprimer ministro Benjamín Netanyahu. En el encuentro ambos hablaron sobre el equipo militar y de inteligencia que el exmandatario panameño quería comprar a proveedores israelíes, según detalla la investigación.

Dos años después de esta reunión, en 2012, la empresa NSO Group instaló en Panamá el sistema Pegasus.

Varela mencionó que en 2012 cuando el sistema fue instalado en Panamá el estaba en oposición. Cabe recordar que en 2011 el expresidente Martinelli exigió la renuncia de Varela como ministro de Relaciones Exteriores, argumentando que no había cumplido satisfactoriamente con sus funciones.

"Como Vicepresidente y dirigente opositor solicité mayores controles en los programas de cooperación a funcionarios diplomáticos de países aliados en la lucha contra el crimen organizado, ante la sospecha que podrían estar siendo utilizados para espionaje político de seguimiento a opositores", aseguró el expresidente Varela.