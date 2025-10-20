Fallece el empresario panameño Juan Francisco Kiener

La empresa Productos Kiener informó este lunes sobre el fallecimiento del empresario Juan Francisco Kiener, quien destacó por su gestión al frente de la empresa familiar, fundada por su padre, Paul Kiener, y también por su liderazgo gremial, al haber sido presidente en tres ocasiones del Sindicato de Industriales de Panamá.
