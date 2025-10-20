Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 13:09

Fallece el empresario panameño Juan Francisco Kiener

La empresa Productos Kiener informó este lunes 20 de octubre sobre el fallecimiento del empresario Juan Francisco Kiener.

Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Productos Kiener informó este lunes sobre el fallecimiento del empresario Juan Francisco Kiener, quien destacó por su gestión al frente de la empresa familiar, fundada por su padre, Paul Kiener, y también por su liderazgo gremial, al haber sido presidente en tres ocasiones del Sindicato de Industriales de Panamá.

"Hoy honramos su vida y su entrega, reafirmando nuestro compromiso de seguir adelante con los valores que nos heredó y que siguen siendo la esencia de nuestra empresa", destacó Kinner.

