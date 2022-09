Feria de empleo gratis: ¿cuándo y dónde se realizará?

La plataforma digital de vacantes de empleo de distintas empresas, Konzerta , realizará este martes 27 y miércoles 28 de septiembre del 2022, la feria de empleo denominada "Expo Konzerta 2022" , de manera presencial, en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del Hotel El Panamá .

Expo Konzerta 2022, ha impulsado una campaña publicitaria para llegar a la mayor audiencia posible, junto a la cadena de cines Cinepolis y las estaciones de radio de la corporación Medcom (Telemetro Radio, RPC Radio y Caliente).

Una recomendación importante seria, no olvidar colocar en tu hoja de vida la información personal y académica correspondiente, agregando tus estudios más recientes y las capacitaciones o congresos a los que hallas asistido. Recuerda llevar no solo tu curriculum, sino también, algunos documentos como récords policivos y copias de tu cédula o pasaporte. Adicional, no dudes en asistir con una vestimenta adecuada.