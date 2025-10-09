Fondo de Garantía de Panamá: $150 millones para impulsar MiPymes

El Banco Nacional de Panamá (Banconal) anunció el lanzamiento de un programa de financiamiento dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) domiciliadas en Panamá, con el respaldo del Fondo de Garantía .

El monto máximo del crédito será de B/.600,000.00, con una prima de garantía de 2% anual sobre saldo, y el fondo cubrirá hasta el 50% del crédito solicitado, es decir, B/.300,000.00.

“Hoy, en conjunto con el BID y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ponemos en marcha el Fondo de Garantías de Panamá, cumpliendo con las mejores prácticas de gobernanza y control adoptadas por otros países. Este programa busca incentivar el buen uso del sistema financiero y los distintos programas de financiamiento, a favor de las MiPymes”, destacó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banconal. “Hoy, en conjunto con el BID y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ponemos en marcha el Fondo de Garantías de Panamá, cumpliendo con las mejores prácticas de gobernanza y control adoptadas por otros países. Este programa busca incentivar el buen uso del sistema financiero y los distintos programas de financiamiento, a favor de las MiPymes”, destacó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banconal.

Fondo de Garantía para microempresas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976286051795976510&partner=&hide_thread=false "El @banconalpa, @el_BID y el @Mef_Pma lanzaron el Fondo de Garantía de Panamá, con 150 millones de dólares destinados a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas panameñas, el gran motor de la economía del país", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/iyfI0DKS5o — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

Las MiPymes interesadas deben cumplir con los requisitos crediticios y contar con las licencias y permisos vigentes para operar, o estar en proceso de renovación, siempre que estén habilitadas al momento de la firma del crédito.

El programa no excluye ninguna actividad económica comercial, pero busca fortalecer sectores prioritarios, como empresas lideradas por mujeres, el sector agropecuario y las inversiones verdes.

Fondo de Garantía será canalizado

Banconal enfatizó que los recursos serán canalizados a través de instituciones financieras elegibles, con experiencia en el segmento, promoviendo inclusión y sostenibilidad. Además, la entidad refuerza su compromiso con criterios ASG (Ambiente, Social y Gobernanza) para impulsar la productividad de las MiPymes, generar empleo de calidad y fortalecer el desarrollo sostenible del país.

“En un entorno donde los inversionistas globales priorizan factores ESG, Panamá tiene en Banconal un aliado estratégico que impulsa un modelo de desarrollo con propósito, donde las MiPymes son parte de un ecosistema próspero”, agregó la entidad. “En un entorno donde los inversionistas globales priorizan factores ESG, Panamá tiene en Banconal un aliado estratégico que impulsa un modelo de desarrollo con propósito, donde las MiPymes son parte de un ecosistema próspero”, agregó la entidad.