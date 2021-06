Fonseca Mora asegura que al partido Panameñista "no llegó ni un centavo de Odebrecht"

“Dentro del partido (Panameñista) no gustaban de mí muchas personas, un trío en particular, no voy a decir nombres todavía, pero algún día escribiré la historia porque soy escritor”, dijo Fonseca Mora este martes a su salida del Teatro Balboa, a donde asistió para la audiencia preliminar del caso Lava Jato, la cual fue suspendida y reprogramada para marzo del próximo año.

Ramón Fonseca Mora reiteró que el expresidente Varela recibió dinero de Odebrecht, "él me lo dijo a mí, me lo dijo varias veces, junto con Alemán, el que era el director de la campaña de Varela, que ya habían llegado los fondos de Odebrecht que no nos preocupáramos", sin embargo dijo no tener idea de si se trataban de coimas o donaciones.

"De eso de encargará el fiscal de averiguar qué se hizo esa plata, porque yo era presidente del partido y le juro que al partido no llegó un centavo de Odebrecht... y que me caiga un rayo si no recibió dinero de Odebrecht", concluyó.