Fuero penal electoral, uno de los puntos en la acción de inconstitucionalidad de bancada independiente

"No hay forma de demostrar que estos artículos no van en contra de nuestra carta magna para nosotros eso es totalmente claro", dijo el diputado.

Además, mencionó que la acción ya fue repartida al magistrado Vásquez y lo que ellos esperan es que se puedan tomar decisiones de forma diligente es que el fallo se realice en tiempo oportuno.

"Es una oportunidad bonita para que la más alta corporación de justicia pueda demostrar que no está ligada a ningún tipo de poder político y que sus fallos son acorde a derecho", agregó Fernández.

Diputado Fernández aclara los puntos sobre acción de inconstitucionalidad contra ley electoral TReporta

En lo concerniente al financiamiento electoral mencionó que no hay igualdad debido a que el 7% otorgado a los candidatos por libre postulación es una diferencia abismal en comparación con el 93% para los partidos políticos.

El segundo punto que abordó fue el de la elección de diputados para el Parlacen, mencionó que la constitución manda que debe ser de manera directa y secreta, pero al mantenerse como está actualmente las personas automáticamente al votar por un presidente estarían votando para una reprsentación parlamentaria que ni siquiera conocen.

Además, dijo que no es posible que los políticos gocen de un privilegio y no sean investigados o juzgados debido a que la Constitución es clara en que no habrá fuero ni privilegios y menos distinción alguna.

Finalmente en el aspecto de la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales mencionó que el voto plancha ni el voto residuo garantiza la representatividad que exige la constitución porque se hace un conteo doble de votos.