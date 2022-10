Gremios cuestionan suspensión de reunión de transición a la fase 2 de la Mesa de Diálogo

Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines a la Caja del Seguro Social (Amoacss), cuestionó que se utilice como excusa para suspender la reunión la falta de respuesta de aceptación de la persona u organismo propuesto como posible mediador de la segunda fase, dado que previamente se había acordado que mientras esto no se diera la Iglesia continuaría facilitando los encuentros.

“Dan a entender que no les han contestado, eso no es razón porque en el acuerdo nosotros quedamos en que mientras no entraba el mediador de la segunda fase ellos debían facilitar las reuniones, nosotros teníamos que haber tenido reunión ahora, nosotros queremos que se siga haciendo el debate y que se sigan dando las propuestas de solución, el problema es que parece que quieren llevarnos a lo festivo de fin de año y creen que el pueblo y las organizaciones se van a olvidar del costo de la canasta básica, del costo de la luz, y de la falta de medicamentos”, enfatizó Castañeda.

Señaló como gremio propusieron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea la facilitadora de la segunda fase de la Mesa de Diálogo.

“Que sea la ONU quien venga a mediar a nuestro país ya que prácticamente vemos que hay unas deficiencias dentro de lo que es mediación aquí en Panamá y quién más que lo que es la Organización de Naciones Unidas para que dé esa relevancia a este diálogo nacional”, manifestó.

Según señaló la Iglesia ha señalado que hasta que se defina este aspecto fundamental de la aceptación del mediador para llevar adelante este proceso de la segunda fase se pospone la reunión, y se comunicará a todas las partes, la fecha y lugar de apertura de la segunda fase.

La reunión programada para este viernes se llevaría a cabo en Penonomé, en las instalaciones del Centro Cristo Sembrador.

En la Mesa del Diálogo por Panamá participan: la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), el Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, y representantes del Gobierno Nacional.

En la primera fase del diálogo se establecieron como ejes temáticos:

Seguridad y soberanía alimentaria

Derechos humanos, ambiente y pueblos originarios

Vivienda y hábitat (infraestructura pública)

Educación, juventud y desarrollo social

Salud y seguridad social

Laboral

Transporte y logística

El sector privado ha pedido ser incluido en este proceso, pero piden igualdad de representanción en la mesa y consideran que esto no se ha garantizado, razón por la cual ninguno de sus representantes ha asistido a las reuniones previas de transición.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio