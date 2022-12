Hanukkah, festividad judía: ¿son días libres?

No es libre para los panameños esta semana por Hanukkah. Partiendo con que esta es una celebración de la comunidad judía, que no es adoptada por nuestro país. Algunos judíos toman estos días como de descanso, para disfrutar a cabalidad la celebración, mientras que otros continúan con su jornada laboral común. Esto va de acuerdo a la cultura de la familia, más no es obligatorio el no trabajar para los judíos, por el Hanukkah.