Hewitt enfatiza que dosis pediátricas no se aplicarán a niños menores de 5 años ni mayores de 11 años

“El día viernes 7 de enero vamos a iniciar con tres lanzamientos a las 8:00 a.m. en el Hospital de Especialidades Pediátricas, a las 9:00 a.m. en el Hospital del Niño y a las 10:30 a.m. en el domo del Parque Omar, vamos a iniciar esta primera etapa priorizando a aquellos niños que tienen su inmunidad comprometida”, detalló en RPC Radio.

Enfatizó que las dosis pediátricas no serán aplicadas a niños que estén por cumplir los 5 años o que ya hayan cumplido los 12 años edad edad.

“Quiero aclarar que esta vacuna se va a poner de 5 años a 11 años, 11 meses y 29 días, quiere decir que esta vacuna no se le va a aplicar a ningún niño que ya tenga 12 años, porque los niños que ya tienen 12 años están usando la vacuna con 30 antígenos, tampoco se le va a aplicar a niños que tengan menos de 5 años, tiene que ser 5 años cumplidos, para que no me lleven niños que tienen 4 años pero le falta un mes o dos meses para cumplir los 5 años, no, la vacuna sólo está registrada a mayores de 5 años, motivo por el cual vamos a cogernos a esas recomendaciones”, recalcó.

Por otro lado, explicó que la vacuna pediátrica contra la COVID-19 “tiene solamente 10 antígenos, tiene de un 91 a 95% probada de eficacia mucho más alta que la eficacia en adultos, por lo cual es conveniente que las madres aprovechen esta oportunidad y lleven a los niños”.