Hospital San Miguel Arcángel presenta proyecto para la ampliación de su infraestructura.

La Dirección Médica del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) presentó ante el Consejo Municipal de San Miguelito una ambiciosa iniciativa para expandir su capacidad instalada. El proyecto contempla la extensión de las infraestructuras actuales hacia el área de los estacionamientos para optimizar la oferta de servicios de salud en el sector.

El doctor Rafael De Gracia, director médico del hospital, explicó que el anteproyecto consiste en un anexo materno-infantil de tres niveles. Esta ampliación permitirá fortalecer las salas de pediatría, neonatología, obstetricia y ginecología, además de incluir una nueva sala de urgencias, dos quirófanos de última generación y una central de equipos. La obra también contempla un edificio de estacionamientos y sumará más de 150 camas adicionales a la red hospitalaria.

Con una inversión estimada de entre 27 y 35 millones de balboas, la propuesta ya fue presentada ante el Ministerio de Salud (Minsa) para su evaluación y posterior aprobación.