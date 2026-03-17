Coclé Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 14:49

MINSA abre convocatoria para médico anestesiólogo en el Hospital de Penonomé

El MINSA busca contratar a un especialista en Anestesiología para el Hospital Aquilino Tejeira de Coclé, con recepción de documentos en Ancón.

MINSA en busca de anestesiólogo para hospital en Penonomé.

MINSA en busca de anestesiólogo para hospital en Penonomé.

César Badilla Miranda / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la apertura de una vacante para Médico Especialista en Anestesiología, destinada a reforzar la atención en el Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé.

Requisitos para aplicar a la vacante del MINSA

Los profesionales interesados en esta posición dentro del MINSA deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Título de Doctor en Medicina.
  • Especialidad en Anestesiología debidamente reconocida.
  • Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico de Salud.
  • Copia de cédula de identidad personal.
  • Hoja de vida actualizada.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2033899216720765170?s=20&partner=&hide_thread=false

Proceso de recepción de documentos

La documentación requerida por el MINSA debe entregarse personalmente en la Dirección de Recursos Humanos de la institución, situada en el edificio 261, en Ancón, calle Gorgas.

Para consultas adicionales, el Ministerio ha habilitado el correo electrónico [email protected] y las líneas telefónicas 512-9280, 512-9560 y 512-9405, donde se brindará mayor información a los especialistas interesados.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA y CSS avanzan en compra conjunta de medicamentos

MINSA investiga desborde de aguas residuales en residencial de Panamá Oeste

Salud 24/7: Asamblea Nacional analiza aprobar ley por insistencia

Recomendadas

Más Noticias