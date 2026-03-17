MINSA abre convocatoria para médico anestesiólogo en el Hospital de Penonomé

MINSA en busca de anestesiólogo para hospital en Penonomé.

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció la apertura de una vacante para Médico Especialista en Anestesiología, destinada a reforzar la atención en el Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé.

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Requisitos para aplicar a la vacante del MINSA

Los profesionales interesados en esta posición dentro del MINSA deben cumplir con los siguientes requisitos:

Título de Doctor en Medicina.

Especialidad en Anestesiología debidamente reconocida.

Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico de Salud.

Copia de cédula de identidad personal.

Hoja de vida actualizada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2033899216720765170?s=20&partner=&hide_thread=false Interesados en ocupar vacante de Médico Especialista en Anestesiología para el Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé.



Entregar documentos en la Dirección de Recursos Humanos, edificio 261, Ancón, calle Gorgas.

Información: [email protected] | 512-9280 / 512-9560 / 512-9405 pic.twitter.com/ZKSlDdWn9W — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) March 17, 2026

Proceso de recepción de documentos

La documentación requerida por el MINSA debe entregarse personalmente en la Dirección de Recursos Humanos de la institución, situada en el edificio 261, en Ancón, calle Gorgas.

Para consultas adicionales, el Ministerio ha habilitado el correo electrónico [email protected] y las líneas telefónicas 512-9280, 512-9560 y 512-9405, donde se brindará mayor información a los especialistas interesados.