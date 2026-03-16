MINSA anuncia feria para tramitar carné blanco y verde: fechas y lugares

Feria para obtención de carnet de salud.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde durante esta semana.

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Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Kuna Nega y Pueblo Nuevo, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.

Puntos de atención y horarios de feria de carnet

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Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:

Centro de Salud Rómulo Roux , en Pueblo Nuevo. Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet verde: $15.00



Centro de Salud en Kuna Nega. Carnet blanco $25.00 y Carnet verde $15.00. Cupos limitados a 50 personas. Horario: 6:00 a.m.



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Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

Copia de cédula o pasaporte.

Muestra de heces en envase adecuado.

Foto tamaño carné.

Tarjeta de vacunación.

Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).

Carnet verde

Copia de cédula o pasaporte.

Foto tamaño carné.

Copia del carnet blanco vigente.

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.