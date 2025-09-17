Hospital San Miguel Arcángel reporta fallas en nuevo sistema electrónico de salud

El Hospital San Miguel Arcángel comunicó a la comunidad que, en el marco de la implementación del nuevo Sistema Electrónico de Información en Salud (SEIS) en los Servicios de Emergencia, se presentaron inconvenientes técnicos que afectaron el flujo normal de atención.

Los problemas identificados incluyen:

Mezcla en las listas de pacientes , alterando el orden de atención establecido.

Falta de autorizaciones de algunos profesionales médicos para acceder a los expedientes electrónicos, debido a registros incompletos en el sistema.

Estas situaciones provocaron retrasos en la atención de casos de menor urgencia (amarillos, verdes y azules), así como confusión entre el personal y malestar entre los usuarios.

Aunque no se reportaron consecuencias graves para los pacientes, la institución lamenta los inconvenientes y trabaja para corregir los errores, asegurando que el sistema funcione de manera eficiente y segura. El hospital agradeció la comprensión de la comunidad y reafirmó su compromiso con la mejora continua en la calidad del servicio de salud.