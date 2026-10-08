Hospital Santo Tomás implementa farmacia inteligente para agilizar la entrega de medicamentos

El Hospital Santo Tomás (HST) implementó un nuevo sistema automatizado en su Departamento de Farmacia, denominado farmacia inteligente, que permite agilizar el registro y la entrega de medicamentos a los pacientes, además de mejorar el control de los fármacos disponibles en la instalación de salud.

Esta tecnología integra varios sistemas automatizados que proporcionan al personal farmacéutico información instantánea sobre los medicamentos, lo que facilita la identificación de productos próximos a agotarse o vencer. Anteriormente, estas tareas se realizaban de forma manual y requerían más tiempo.

¿Cómo funciona la farmacia inteligente del Hospital Santo Tomás?

De acuerdo con Anthony Ballesteros, de Soluciones Digitales Hospitalarias, el sistema permite dispensar medicamentos en cuestión de segundos, una vez que el farmacéutico realiza la solicitud correspondiente.

La automatización también facilita el seguimiento del inventario, permitiendo al personal conocer de manera inmediata la disponibilidad de los medicamentos y sus fechas de vencimiento.

Por su parte, Moisés Márquez, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Santo Tomás, destacó que el nuevo mecanismo ha permitido brindar una atención oportuna tanto a los pacientes hospitalizados como a quienes acuden a consultas ambulatorias.

Con esta implementación, los farmacéuticos pueden reducir el tiempo dedicado a tareas manuales de registro y control de medicamentos, lo que les permite concentrarse en la atención de los pacientes y en el apoyo a otros profesionales de la salud.