¡HOY! Habrán cierres parciales en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco

Los trabajos se ejecutarán en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una duración de aproximadamente ocho (8) horas.

Con el objetivo de mantener el bienestar de la comunidad y sus habitantes, se implementarán medidas preventivas de seguridad en el área de influencia directa. Solo se permitirá el acceso a los residentes y comercios que se encuentren dentro de la zona de intervención del proyecto.

En caso de surgir alguna afectación, se puede contactar al Consorcio BRD Matasnillo, a través de la Lcda. Elia Avilés, al teléfono celular 6926-1848 o al correo electrónico [email protected], en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. También se puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá llamando al teléfono 235-8601 ext. 1443, a la Lcda. Dagmar López (Gestión Social) al correo [email protected], en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Programa Saneamiento de Panamá ofrece disculpas a los residentes de la ciudad por las molestias que se puedan causar y agradece su comprensión y colaboración para la culminación de los trabajos, exhortándoles a cumplir con las recomendaciones ofrecidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.