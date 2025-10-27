Huracán Melissa alcanza categoría máxima y pone en alerta a el Caribe este 28 de octubre de 2025. RICARDO MAKYN / AFP

Por Ana Canto Último aviso emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos sobre el huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría máxima, con advertencias y recomendaciones para Jamaica, Haití, República Dominicana, el este de Cuba, el sureste y las Bahamas centrales, así como para las Islas Turcas y Caicos.

Para Jamaica, el Centro recomendó a sus habitantes buscar un lugar seguro y no salir al exterior. Indicó que se esperan inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra este martes 28 de octubre.

