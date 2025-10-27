Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 16:54

Huracán Melissa alcanza categoría máxima y pone en alerta a el Caribe este 28 de octubre

El huracán Melissa alcanzó la categoría máxima, con advertencias y recomendaciones para Jamaica, Haití y República Dominicana.

RICARDO MAKYN / AFP
Ana Canto
Último aviso emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos sobre el huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría máxima, con advertencias y recomendaciones para Jamaica, Haití, República Dominicana, el este de Cuba, el sureste y las Bahamas centrales, así como para las Islas Turcas y Caicos.

Para Jamaica, el Centro recomendó a sus habitantes buscar un lugar seguro y no salir al exterior. Indicó que se esperan inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra este martes 28 de octubre.

Los vientos destructivos de la pared del ojo podrían causar fallas estructurales totales, particularmente en las zonas más elevadas, lo que provocaría daños generalizados a la infraestructura, cortes prolongados de energía y comunicaciones, y comunidades aisladas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982922337348399256&partner=&hide_thread=false

