Hurtan de escuela Stella Sierra más de 10 mil dólares 

Más de 10 mil dólares fueron hurtados por delincuentes que ingresaron a la oficina de la Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo Stella Sierra en Arraiján. Los padres de familia están preocupados y cuestionan que los fondos no debían mantenerse en la instalación de la escuela y piden una respuesta por esta situación, pues aseguran que el monto total es aproximadamente 15 mil dólares hurtado.

Según explica Kariam de Arrocha de la Federación de Padres de Familia de Panamá Oeste, los padres de familia manejan los dineros del seguro ya que hay una reclamación sobre el mismo, cómo se elige, cuándo se elige y tiene que haber un representante legal ante el seguro.

https://twitter.com/TReporta/status/1635612099601637378 “Los estudiantes que pagaron hasta la fecha, ya nosotros habían hecho el pago a la aseguradora y también se pagaron algunas insignias”, explicó el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Stella Sierra #TReporta pic.twitter.com/3QYLMYB9si — Telemetro Reporta (@TReporta) March 14, 2023

Arrocha menciona que Stella Sierra está dentro de Arraiján, salir y buscar un banco cerca de la escuela que le abra una cuenta, estoy casi segura que no se van a encontrar con ninguno. Además menciona que los padres de familia solicitan bancos estatales; in embargo asegura que ni Caja de Ahorro ni Banco Nacional les abre una cuenta, por no haber el fiscal, el tesorero y el presidente quienes deciden dónde y cómo se van a custodiar esos valores.

Cuenta de Ahorro a titulo personal

Kariam de Arrocha, añade que debido al tema de cuenta de ahorro, hubo polémica, debido que al momento de acercarse al centro bancario para abrir la cuenta la misma es abierta a título personal, el problema es que la cuenta es susceptible a secuestro.

Mientras tanto los padres de familia solicitan respuesta ante el hurto, pues se trata del dinero de los estudiantes que serían utilizados para este periodo escolar 2023.