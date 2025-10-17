Iberescena reconoce trabajo del gestor cultural panameño, Roberto King Maldonado

La Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (Fundación FAE) ha anunciado que su Presidente, el gestor cultural panameño Roberto Enrique King Maldonado, recibió este miércoles 15 de octubre, en la Ciudad de las Artes, el “Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana Guillermo Heras”, distinción que otorga el Programa Iberescena, en el marco del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas 2025.

Es la primera vez que esta entidad otorga este reconocimiento, dirigido a honrar a gestores de cada uno de los 18 países miembros por su trabajo en pro del desarrollo de las artes escénicas iberoamericanas como espacio de creación, intercambio y fortalecimiento cultural, y que lleva el nombre del incansable teatrista y gestor cultural español, Guillermo Heras, quien fuera el Primer Secretario Técnico de Iberescena.

IBERESCENA 25 - foto reconocimiento 2 Gestor cultural panameño, Roberto Enrique King Maldonado. Cortesía

En esta ocasión el galardón distingue la labor de King Maldonado, creador y productor del Festival Internacional de Artes Escénicas desde hace más de 20 años, cuya gestión ha sido clave para la creación de redes de colaboración entre artistas y productores y la divulgación del teatro y la danza panameños. King es también Jefe del Cine Universitario del GECU de la Universidad de Panamá y productor del Festival Icaro Panamá de Cine Centroamericano.

Durante la ceremonia intervinieron Enrique Vargas, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Gianni Bianchini, Director de las Artes de MiCultura y Renán Fernández, representante de Panamá ante el programa, con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, representantes de organismos de cooperación y destacados profesionales del teatro, la danza y la gestión cultural iberoamericana.