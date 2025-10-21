IDAAN reporta corte de agua en Panamá Oeste por crecida del Río Caimito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó este martes que, debido a la crecida del Río Caimito, la planta potabilizadora El Trapichito ha reducido su capacidad de operación y actualmente trabaja al 60% de su producción.

La entidad explicó que esta disminución podría generar baja presión o falta de suministro de agua potable en varias comunidades del distrito de La Chorrera y sectores de Panamá Oeste.

Panamá Oeste:Informamos que debido a la crecida del Río Caimito la planta potabilizadora El Trapichito ha reducido su capacidad de operación y actualmente trabaja al 60%.



Esta disminución en la producción podría provocar baja presión o falta de suministro en las comunidades.

El IDAAN mantiene personal técnico en el área evaluando las condiciones para restablecer la operación completa de la planta en cuanto los niveles del río lo permitan.

Asimismo, la institución exhorta a los usuarios a hacer uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el servicio. Para más información y actualizaciones, los clientes pueden consultar las redes oficiales del IDAAN o comunicarse al centro de atención 311.