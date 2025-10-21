Panamá Oeste Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 08:34

IDAAN reporta corte de agua en Panamá Oeste por crecida del Río Caimito

El IDAAN informó que la planta El Trapichito opera al 60% por la crecida del Río Caimito, afectando el suministro en Panamá Oeste.

IDAAN reporta corte de agua en Panamá Oeste 

IDAAN reporta corte de agua en Panamá Oeste 

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este martes que, debido a la crecida del Río Caimito, la planta potabilizadora El Trapichito ha reducido su capacidad de operación y actualmente trabaja al 60% de su producción.

La entidad explicó que esta disminución podría generar baja presión o falta de suministro de agua potable en varias comunidades del distrito de La Chorrera y sectores de Panamá Oeste.

IDAAN explica que el corte de agua en Panamá Oeste es por crecida del Río Caimito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1980626116399263846&partner=&hide_thread=false

El IDAAN mantiene personal técnico en el área evaluando las condiciones para restablecer la operación completa de la planta en cuanto los niveles del río lo permitan.

Asimismo, la institución exhorta a los usuarios a hacer uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el servicio. Para más información y actualizaciones, los clientes pueden consultar las redes oficiales del IDAAN o comunicarse al centro de atención 311.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN repara 71 fugas en Don Bosco durante operativo especial

IDAAN realiza reemplazo de tubería en Río Abajo y afecta suministro de agua

Detienen a colombiano requerido por atropellar a un hombre en Pedregal

Recomendadas

Más Noticias