IFARHU explora alianzas académicas con la Facultad de Derecho de Temple University Beasley School of Law

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo una reunión en Filadelfia con John Smagula, vicedecano de Programas de Postgrado e Internacionales de la Facultad de Derecho de Temple University (Beasley School of Law). El encuentro tuvo como objetivo analizar futuras alianzas académicas, programas de estudios en el extranjero e iniciativas de intercambio para estudiantes y profesores.