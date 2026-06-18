El director general del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo una reunión en Filadelfia con John Smagula, vicedecano de Programas de Postgrado e Internacionales de la Facultad de Derecho de Temple University (Beasley School of Law). El encuentro tuvo como objetivo analizar futuras alianzas académicas, programas de estudios en el extranjero e iniciativas de intercambio para estudiantes y profesores.
Panamá Nacionales - 18 de junio de 2026 - 12:14
IFARHU explora alianzas académicas con la Facultad de Derecho de Temple University Beasley School of Law
El IFARHU reiteró su compromiso en ampliar las oportunidades de formación global para la juventud panameña.
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Durante la sesión, Smagula, quien supervisa los programas de Maestría en Leyes (LL.M.) y los proyectos internacionales de la institución estadounidense, destacó la importancia de fortalecer la cooperación educativa. Por su parte, las autoridades del IFARHU reiteraron su compromiso de seguir ampliando las oportunidades de formación global para la juventud panameña.
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