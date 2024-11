IFARHU podría pagar en diciembre la Beca de Concurso General y Asistencias Económicas

Este jueves, se autorizó un traslado por B/.1,415,584.00, destinado principalmente a cubrir obligaciones heredadas de administraciones anteriores, como el pago de alquiler y mantenimiento adeudado a la empresa Unicorp por B/.1,384,232.40.

IFARHU CONTINÚA GENERANDO SOLUCIONES FINANCIERAS PARA CUBRIR DÉFICIT PRESUPUESTARIO LA INSTITUCIÓN PROSIGUE SUBSANANDO LAS CUENTAS POR PAGAR Un nuevo traslado de partida por la suma de un millón 415 mil 584 balboas (B/.1,415,584.00) aprobó este jueves la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados (AND) para cubrir obligaciones heredadas a la presente administración del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). Dicha suma será aplicada a pago de alquiler y mantenimiento adeudado del 2023 y 2024 a la empresa Unicorp por el orden de un millón 384 mil 232 balboas con 40 centésimos (1,384,232.40). El pasado martes 12 de noviembre el director general del IFARHU, Jaime Díaz, sustentó ante en la Comisión de Presupuesto de la AND, un traslado de partida por 42 millones 76 mil 341 balboas para cumplir con pagos pendientes a estudiantes de Becas y Asistencia Económica Educativas vigentes. Con este traslado de partida se beneficiará a una población estudiantil de 87,342 nuevos y vigentes de primaria, premedia, media y universidad, cumpliendo así con el primer y segundo pago a los estudiantes con beneficios de Becas y Asistencias Económicas Educativas, al mismo tiempo con el segundo y tercer pago a estudiantes universitarios con beneficio en Panamá y el extranjero. Cabe subrayar que, los fondos no contemplan a un grupo de 302 estudiantes universitarios que estudian en el extranjero por falta de refrendo. A su vez, se dio a conocer que, para cumplir con el último pago del 2024 de todos los programas antes mencionados, hacen falta más de 20 millones de balboas, fondos con los que no cuenta la institución, ya que mantienen una deuda de 178 millones de balboas, entre pago de becas y compromisos previamente adquiridos.