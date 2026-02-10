IFARHU registra más de 10 mil aspirantes en apoyo económico para estudiantes con discapacidad

Un total de 10,996 aspirantes atendió el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) durante la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, reflejando el alto interés a nivel nacional por este beneficio educativo.

Durante el período de inscripción, estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, desde primaria hasta el nivel universitario, completaron su proceso de registro de forma virtual a través del portal institucional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia lugares donde se realizará el martes 10 de febrero

Inscripción se realizó de forma digital

El IFARHU detalló que los aspirantes realizaron su postulación mediante la página web oficial www.ifarhu.gob.pa, facilitando el acceso al programa a estudiantes de distintas regiones del país.

image

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes con discapacidad, con el objetivo de contribuir a su permanencia dentro del sistema educativo y promover la igualdad de oportunidades académicas.

Resultados se anunciarán próximamente por el IFARHU

La entidad informó que los resultados de la convocatoria serán publicados en los próximos días. Para conocer si fueron seleccionados, los aspirantes deberán ingresar al portal institucional utilizando la contraseña asignada durante el proceso de inscripción.

El IFARHU reiteró que este tipo de programas forman parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la inclusión educativa en Panamá.