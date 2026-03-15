IMA anuncia horario de agroferias que reanudan este lunes 16 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que a partir de este lunes 16 de marzo se reanuda oficialmente la realización de las agroferias en distintos puntos del país.

Estas jornadas permiten a la población adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles directamente de los productores.

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Horario de las agroferias del IMA

De acuerdo con la entidad, las agroferias estarán iniciando desde las 8:00 a.m. en los diferentes lugares donde se desarrollarán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033264090315911503?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de este lunes 16 de marzo el @IMA_Pma estará reanudando oficialmente la realización de las Agroferias en diferentes puntos del país.



La entidad indica que las mismas se estarán desarrollando desde las 8:00 a.m. pic.twitter.com/swHWorvOHX — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

El IMA explicó que estas actividades forman parte de las iniciativas para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo para las familias panameñas.

Productos a bajo costo para la población

En las agroferias que organiza el IMA, los ciudadanos pueden encontrar productos agrícolas y alimentos básicos a precios más económicos que en el mercado regular.

Entre los productos que normalmente se ofrecen se encuentran:

arroz

verduras

legumbres

frutas

otros productos de la canasta básica

La institución recomienda a los ciudadanos acudir temprano para aprovechar la disponibilidad de productos.