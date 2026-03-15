Panamá Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 15:57

IMA anuncia horario de agroferias que reanudan este lunes 16 de marzo

El IMA anunció que las agroferias se reanudan este lunes 16 de marzo en distintos puntos del país. Conozca desde qué hora iniciarán las ventas.

IMA anuncia horario de agroferias

IMA anuncia horario de agroferias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir de este lunes 16 de marzo se reanuda oficialmente la realización de las agroferias en distintos puntos del país.

Estas jornadas permiten a la población adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles directamente de los productores.

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Horario de las agroferias del IMA

De acuerdo con la entidad, las agroferias estarán iniciando desde las 8:00 a.m. en los diferentes lugares donde se desarrollarán.

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El IMA explicó que estas actividades forman parte de las iniciativas para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo para las familias panameñas.

Productos a bajo costo para la población

En las agroferias que organiza el IMA, los ciudadanos pueden encontrar productos agrícolas y alimentos básicos a precios más económicos que en el mercado regular.

Entre los productos que normalmente se ofrecen se encuentran:

  • arroz
  • verduras
  • legumbres
  • frutas
  • otros productos de la canasta básica

La institución recomienda a los ciudadanos acudir temprano para aprovechar la disponibilidad de productos.

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