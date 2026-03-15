IMA anuncia horario de agroferias que reanudan este lunes 16 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir de este lunes 16 de marzo se reanuda oficialmente la realización de las agroferias en distintos puntos del país.
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Horario de las agroferias del IMA
De acuerdo con la entidad, las agroferias estarán iniciando desde las 8:00 a.m. en los diferentes lugares donde se desarrollarán.
El IMA explicó que estas actividades forman parte de las iniciativas para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo para las familias panameñas.
Productos a bajo costo para la población
En las agroferias que organiza el IMA, los ciudadanos pueden encontrar productos agrícolas y alimentos básicos a precios más económicos que en el mercado regular.
Entre los productos que normalmente se ofrecen se encuentran:
- arroz
- verduras
- legumbres
- frutas
- otros productos de la canasta básica
La institución recomienda a los ciudadanos acudir temprano para aprovechar la disponibilidad de productos.