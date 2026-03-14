¡Arroz a bajo costo! Lista de Agroferias para este lunes 16 de marzo en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este lunes 16 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en las provincias Chiriquí y Panamá Oeste, así como en la comarca Ngäbe Buglé.
Agroferias del IMA
Lunes 16 de marzo de 2026
Chiriquí
- Sede del IMA en San Pedro, en el distrito de David
Comarca Ngäbe Buglé
- Entrando por San Juan, frente a la Casa Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó
Panamá Oeste
- Cancha de La Paz, en el corregimiento de Chame cabecera
Agroferias del martes 17 de marzo
Comarca Ngäbe Buglé
- Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.
Darién
- Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana
Veraguas
- Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
- Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañzas
Herrera
- Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita
Panamá Oeste
- Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján
Chiriquí
- Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón
Coclé
- Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia
Coclé
- Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel
Los Santos
- Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí