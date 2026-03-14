Panamá Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 13:04

¡Arroz a bajo costo! Lista de Agroferias para este lunes 16 de marzo en Panamá

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias para este lunes en Panamá.

Agroferias para este lunes en Panamá.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este lunes 16 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en las provincias Chiriquí y Panamá Oeste, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del IMA

Lunes 16 de marzo de 2026

Chiriquí

  • Sede del IMA en San Pedro, en el distrito de David

Comarca Ngäbe Buglé

  • Entrando por San Juan, frente a la Casa Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó

Panamá Oeste

  • Cancha de La Paz, en el corregimiento de Chame cabecera

Agroferias del martes 17 de marzo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.

Darién

  • Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
  • Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañzas

Herrera

  • Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita

Panamá Oeste

  • Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján

Chiriquí

  • Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón

Coclé

  • Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia

Coclé

  • Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel

Los Santos

  • Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí
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