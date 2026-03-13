Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 15:27

Agroferias con alimentos a bajo costo se realizarán este lunes y martes en Ngäbe Buglé

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias con alimentos a bajo costo en Panamá.

Agroferias con alimentos a bajo costo en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este lunes 16 y martes 17 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en la comarca Ngäbe Buglé. Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del IMA en Ngäbe Buglé

Lunes 16 de marzo

  • Entrando por San Juan, frente a la Casa Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.

Martes 17 de marzo

  • Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032547749015461898&partner=&hide_thread=false

Listado de agroferias para el sábado 14 y domingo 15 de marzo

Sábado 14 de marzo

  • Chiriquí: stand del IMA en la Feria Internacional de David.

Domingo 14 de marzo

  • Panamá: predios del Hipódromo Presidente Remón, corregimiento de Juan Díaz.
En esta nota:
Seguir leyendo

Vuelven las Agroferias: IMA tendrá venta de productos este 13 y 15 de marzo

Agroferias del IMA reanudarán el 16 de marzo a nivel nacional

IMA reanudará agroferias desde el lunes 16 de marzo

Recomendadas

Más Noticias