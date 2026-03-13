Agroferias con alimentos a bajo costo se realizarán este lunes y martes en Ngäbe Buglé

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este lunes 16 y martes 17 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en la comarca Ngäbe Buglé. Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.
Agroferias del IMA en Ngäbe Buglé
Lunes 16 de marzo
- Entrando por San Juan, frente a la Casa Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.
Martes 17 de marzo
- Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.
Listado de agroferias para el sábado 14 y domingo 15 de marzo
Sábado 14 de marzo
- Chiriquí: stand del IMA en la Feria Internacional de David.
Domingo 14 de marzo
- Panamá: predios del Hipódromo Presidente Remón, corregimiento de Juan Díaz.