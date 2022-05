Imputan cargos por el delito contra los animales domésticos a sujeto en Chiriquí que quemó a un gato

Se informó además que por este hecho el sujeto recibió la medida cautelar de prohibición de salida de la pronvincia, dictada por el juez de Garantías.

Al salir de las instalaciones del Órgano Judicial en Chiriquí el joven aseguró a Telemetro Reporta: "me arrepiento de lo que he hecho, aunque en verdad yo no lo maté y me siento muy arrepentido. Discúlpenme".

https://twitter.com/jaimesaldana01/status/1524092893430001664 En audiencia de garantías Imputan cargos por maltrato animal a hombre acusado de matar y quemar gato. No debe abandonar la provincia mientras dure la investigación. Al salir se manifestó arrepentido #TReporta #Chiriquí pic.twitter.com/Kiv4kE1ioM — Jaime Saldaña (@jaimesaldana01) May 10, 2022

El hecho, cuyo video se filtró en las redes sociales, generó diversas críticas contra el joven por la crueldad demostrada hacia los animales.

Según el 421 del Código Penal, se establece que, quien mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un animal doméstico será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.