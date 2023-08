Índice de Confianza del Consumidor Panameño disminuye

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con The Marketing Group, presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño el cual, según la medición del mes de julio 2023, registró 86 puntos, con una disminución de 2 puntos.

El presidente de The Marketing Group, Domingo E. Barrios W., señaló que esta nueva medición de la probabilidad de ahorrar dinero, en los próximos 12 meses, marcó un resultado de 82 puntos, con un incremento de 10 puntos, con respecto a la medición de mayo 2023, que fue de 72 puntos. Este indicador se mantiene en los niveles de desconfianza.

image.png

La nueva medición sobre el nivel de desempleo, en los próximos 12 meses, marca un índice de 84 puntos, 10 punto por debajo de la medición anterior. En la medición de julio 2023, el 29% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 26% estima que es bastante probable que tenga trabajo. El 16% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 23% considera que no tendrá empleo y un 6% no sabe/ no tiene idea si podrá obtener un empleo.

Expectativa de los consumidores sobre la situación económica

El estudio señala que la expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares a futuro se mantiene en 102 puntos, igual que en la medición del mes de mayo. Este indicador lleva cuatro mediciones con resultados dentro de los niveles de confianza.

El indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses marcó 78 puntos, presentando una disminución de 5 puntos, al compararlo con mayo 2023.

La encuesta nacional pretende medir la percepción sobre la situación económica actual y futura del país, así como sobre las condiciones de vida de los ciudadanos.