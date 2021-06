Inicia recepción de documentación de aspirantes a magistrados de la CSJ

Detalla que la documentación de los aspirantes a magistrados de la CSJ estará siendo recibida horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Capacitación e Investigación Dra. Alma Montenegro de Fletcher, de la Procuraduría de la Administración, ubicado en los Llanos de Curundú.

https://twitter.com/ProcuadmonPma/status/1400805560430350340 #Comunicado Inicia plazo de recepción de documentación para personas interesadas en ocupar cargos de magistraturas principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.https://t.co/nlYc5baAlq pic.twitter.com/nD4aVjVTNt — Procuraduría de la Admon. (@ProcuadmonPma) June 4, 2021

Los profesionales del Derecho que estén interesados en ocupar los cargos de magistrados principales o magistrados suplentes de la CSJ, tendrán un término de 10 días calendario, para presentar la documentación requerida. Estos cargos quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre de 2021.

El plazo es establecido en atención a lo dispuesto en la Resolución de Consejo de Gabinete No. 60 de 19 de mayo de 2021, que ordena un Texto Único de la Resolución No. 91 de 23 de noviembre de 2005, y conforme lo indica, la Convocatoria Pública de Consejo de Gabinete, del 01 de junio de 2021, divulgada en Gaceta Oficial No. 29298-A, cumpliendo con la publicación en dos diarios de circulación nacional por dos días consecutivos.

Cabe mencionar que la convocatoria pública para los cargos de magistrado principal y suplente de la Sala Primera de lo Civil, y otro principal y suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la CSJ fue oficializada el pasado martes 1 de junio y establece que el proceso de evaluación de las candidaturas de los cargos indicados se regirá conforme a la Resolución de Gabinete N°60 de 19 de mayo de 2021.