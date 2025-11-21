Intercambiador a desnivel en Chitré registra 90% de avance y se entregará el 31 de diciembre

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, realizó este martes una inspección en el proyecto del intercambiador vial a desnivel que se construye en la entrada de Chitré, en la provincia de Herrera.

MOP inspecciona avance del intercambiador a desnivel en la entrada de Chitré

Detalló que la obra presenta un avance entre el 85 y 90%, reafirmando que será entregada el 31 de diciembre.

Según Andrade, la obra registra un avance físico estimado entre el 85% y 90%, por lo que reafirmó que el proyecto será entregado el próximo 31 de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos.

El titular del MOP destacó que este intercambiador mejorará significativamente la circulación vehicular, reducirá tiempos de traslado y contribuirá a ordenar el tráfico en una de las entradas más concurridas de la región de Azuero.