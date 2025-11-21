Herrera Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 12:52

Intercambiador a desnivel en Chitré registra 90% de avance y se entregará el 31 de diciembre

El MOP inspeccionó el intercambiador vial en la entrada de Chitré, obra que ya alcanza entre 85% y 90% de avance, también confirmó su entrega el 31 de diciembre

Intercambiador a desnivel en Chitré registra 90% de avance

Intercambiador a desnivel en Chitré registra 90% de avance

MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, realizó este martes una inspección en el proyecto del intercambiador vial a desnivel que se construye en la entrada de Chitré, en la provincia de Herrera.

MOP inspecciona avance del intercambiador a desnivel en la entrada de Chitré

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991922160148090880&partner=&hide_thread=false

Según Andrade, la obra registra un avance físico estimado entre el 85% y 90%, por lo que reafirmó que el proyecto será entregado el próximo 31 de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos.

El titular del MOP destacó que este intercambiador mejorará significativamente la circulación vehicular, reducirá tiempos de traslado y contribuirá a ordenar el tráfico en una de las entradas más concurridas de la región de Azuero.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU continuará este lunes 24 de noviembre con el segundo pago de la beca PASE-U

Aumento al salario mínimo en Panamá: Comisión tiene hasta el 10 de diciembre para llegar a un acuerdo

MINSA advierte: Influenza registra 92 defunciones y dengue supera 14 mil casos en 2025

Recomendadas

Más Noticias