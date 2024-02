Inversión de carriles por actividades de carnavales

A partir del viernes 10 de febrero de 2024, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se llevará a cabo el Operativo de Movilidad e Inversión de Vías ( inversión de carriles ) desde el Nance hasta Sajalices, y desde Campana hasta La Espiga, por parte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Sábado 10 de febrero

Durante el sábado 10 de febrero se activará el dispositivo de inversión de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. desde la Autopista- La Espiga, y desde La Espiga- Campana de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., así como desde Sajalices- San José de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes 13 de febrero

Para el martes 13 de febrero habrá inversión desde el Nance - Sajalices y desde Campana- La Espiga de 10:00 a.m. a 6.00 p.m.

Miércoles 14 de febrero

Durante el miércoles 14 de febrero se activará el dispositivo de inversión desde el Nance - Sajalices y desde Campana- La Espiga de 7:00 a.m. a 6.00 p.m.