JCJ aplicará sanciones por bingos virtuales ilegales

Detalló que en las últimas semanas han recibido múltiples denuncias sobre bingos virtuales realizados por personas que no tienen los permisos de la JCJ, frente a lo cual hace un llamado a los ciudadanos para que no participen del juego ilegal, debido a que la entidad no no los puede proteger ni garantizar la efectiva entrega de los premios.

“Si ustedes participan en las plataformas debidamente autorizadas, tanto virtuales como físicas, nosotros garantizamos el pago de su premio”, señaló Sánchez.

Explicó que tal como dispone el Decreto Ley No.2 de 10 de febrero de 1998, todo juego de suerte y azar y actividades que originan apuestas que se realicen en la República de Panamá deben ser autorizados, regulados y fiscalizados por la JCJ del MEF.

“Las plataformas virtuales y físicas autorizadas contribuyen con la economía y el desarrollo del país, porque los ingresos de la JCJ son destinados en su mayoría a obras sociales”, puntualizó el secretario de la JCJ.